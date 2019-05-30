شاهدوا.. أول تصريح من ندى بسيوني بعد مقلب “رامز في الشلال”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 08:55 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية ​ندى بسيوني​ عن رد فعلها بعد وقوعها ضحية مقلب رامز جلال في برنامجه “​رامز في الشلال​”، وذلك من خلال تعليق نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت بسيوني: “رامز خدني مقلب حرامية بس الأخوة وعشرة العمر تغفرله ، مع ان اول تعييني كمعيدة في فنون مسرحية كنت بدرسله لقد وقعنا في الفخ “، وذلك بعد أن أصبح اسمها الأكثر تداولاً بسبب بكائها بشكل هيستيري بعد رؤيتها للغوريلا.

البرنامج يواجه بعض الدعوات القضائية بهدف إيقاف عرضه واتهامات بفبركة المقالب والتخطيط مع ضيوفهم مسبقاً.