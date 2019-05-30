خاص- هذا ما قاله المنتج صادق الصبّاح عن يوسف الخال

أطل صاحب شركة صبّاح أخوان، المنتج صادق الصبّاح عبر موقع “الخليج 365” ليتحدث عن نجاح أعماله الدرامية في رمضان.

وبعد كل هذا التعب الكبير الذي رافق تحضيرات الأعمال قبل شهر رمضان، ما رأيه في النتيجة التي رأها على الشاشة؟ أكّد “الصبّاح” أن النتيجة رائعة بعد التعب الذي قام به فريق العمل الكبير المتواجد في بيروت والقاهرة. وشدّد أنه تم التخطيط منذ بداية الموسم على العمل على كل المشاريع كي تنجح والحمدالله استطاعت الشركة ان تأتي بكل المقوّمات وجمعها بأعمال تحت لواء هذه المؤسسة وذلك كي تقدّم الشركة مادة مشوقة ومعبّرة يَفرح فيها الجمهور العربي.

وحول العمل الذي كان يراهن عليه في رمضان؟ شدّد أنه راهن على كل أعماله ووصف الصبّاح الاعمال “بأولاده الذي لا يستطيع ان يفرّق بينهم والحمدالله اكرمهم رب العالمين”.

Advertisements

وهل من المحتمل ان يكون هناك اجزاءً جديدة للاعمال التي تعرض حاليا؟ أشار “الصبّاح” أن كل شيء وارد والشركة ستحسم قرارها اخر رمضان.

ورداً على سؤال حول إختيار الشركة لممثلين عرب وليس لممثلين لبنانيين؟ أكّد أن الشركة هويتها عربيّة وغير معنيّة بجنسيات الممثلين. والشركة تحرص على أن تجمع تحت كوادرها فنانين عرب من كافة المستويات من نجوم إلى فنيّين إلى مخرجين ومن واجب الشركة أن تختار الافضل ولا ننظر الى الجنسيات.

ورداً على سؤال هل هناك من قطيعة مع النجم يوسف الخال؟ نفى “الصبّاح” ان يكون هناك قطيعة مع يوسف الخال ووصفه بالصديق. وتابع أن العام الفائت قدمت نيكول سابا عملين مع شركة الصبّاح وهم يعتزون بصداقتهما.

وحول الصداقة التي تجمعه مع النجمين المصريين علي ربيع واحمد السقا؟ أكد أن علاقة عائلية ثم مهنية تجمعه مع احمد السقا. اما علي ربيع منذ اللحظة الأولى لنجاحه في مسرح مصر رأى فيه نجومية عظيمة واستطاع ان يحقق نجاحات مستمرة.