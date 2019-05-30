ريهانا: أنا مهاجرة من عرق مختلط واستثمرت ذلك بمجموعتي الجديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المغنية ريهانا عن مصدر إلهامها في تدشين خط الأزياء الخاص بها "فنتي"، معبرةً عن أملها في أن يجذب جميع النساء وأن يرتديه الجميع.

وقالت ريهانا: "أنا مهاجرة من عرق مختلط لذا وضعت هذا المنظور أثناء العمل على خط الأزياء الخاص بي"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واعترفت المغنية، التي هي مزيج من أصل أفريقي وجوياني وبربادوسي وإيرلندي، بأنها "مهووسة بالسيطرة عندما يتعلّق الأمر بالتصميم، وأنها صاحبة شخصية خاصة بها.

وذكرت أن ذلك أمر سيىء وجريء، لكنها واثقة بأن لديها صورة ظلية قوية.

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كانت قد قالت المغنية ريهانا إن أسلوبها سيكون مختلفًا وغير تقليدي؛ لأنها لا تنتمي لهذه الصناعة.

وأطلقت ريهانا لأول مرة خط أزيائها في 29 مايو، وتأمل بلا شك في محاكاة نجاح مجموعتها "فينتي بيوتي" لمستحضرات التجميل، التي حقّقت 100 مليون دولار في الأسابيع القليلة الأولى بعد إطلاقها وأصبحت من العلامات المفضّلة لمعجبيها.

يأتي ذلك بعد أن كشفت ريهانا عن أنها عاشت في لندن لمدة عام دون أن يعلم المعجبون، وقالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها "تحافظ على التخفّي قليلاً".