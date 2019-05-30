شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يبتعد عن الشعبى فى أغنية جديدة.. اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي محمود الليثى مع الشاعر كريم ريدي لأول مرة فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان كامل الجندى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر.
وقال ملحن الأغنية كامل الجندى، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع محمود الليثى فى الأغنية، موضحاً أن الأغنية اجتماعية وتدور كلماتها من خلال لون جديد، وبتوليفة جديدة ومختلفة على أعمال الليثي الغنائية التى قدمها من قبل.
يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي أغنية "الفراعنة" وذلك تدعيما للمنتخب الوطنى فى مباريات كأس العالم 2018، والأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، وتوزيع محمد عباس.
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