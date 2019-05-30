بالأصفر.. كارينا كابور في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة الهندية كارينا كابور عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة. وظهرت كارينا كابور في الجلسة بفستان أصفر طويل، نال إعجاب محبيها ومتابعيها. وكان آخر أعمال النجمة الهندية الشهيرة كارينا كابور في السينما فيلم "Veere Di Wedding".

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