بالفيديو| محمد سعد يغني "العو حضر" الأغنية الدعائية لـ"محمد حسين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم محمد حسين، بطولة النجم محمد سعد، عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "العو حضر".

وهي الأغنية التي يغنيها محمد سعد، على طريقة المهرجانات.

تدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.

فيلم "محمد حسين" بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.