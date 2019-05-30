بالصور| طليقة علي ربيع تكشف عن الصور الأولى لابنتهما في عيد ميلادها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشفت ندى محمود، طليقة الفنان الشاب علي ربيع، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، عن الصور الأولى لابنتهما مليكة خلال احتفالها بعيد ميلادها الأول.

وظهرت مليكة في الصور رفقة والدتها وجديها بينما غاب عن الصور علي ربيع، وعلقت ندى على إحدى الصور قائلة: "الحلوة كملت سنة"

يذكر أن ندى محمود كشفت في 19 أبريل الماضي عن انفصلها عن نجم مسرح مصر، وذلك بعد أن نشرت تدوينه عبر حسابها بـ"إنستجرام" قالت فيها: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

كما أكدت والدتها في تصريحات صحفية صحة انفصالهما.