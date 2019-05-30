بالفيديو.. رجوع سكسكة الحارة بعد هروبها من دار المسنين في "البرنسيسة بيسة"

تدور أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للفنانة مي عز الدين, حول رجوع "سكسكة" جدة "بيسة" إلى حارتها و بيتها بعد هروبهامن دار المسنين بعد تخطيط "مأمون" لهروببها, وبعد رجوعها تقوم بطرد "سماح"و"مرعي" من شقتهما بعد إتمام
وبعد ذلك زيارة "مرعي" و زوجته "سماح" لـ "بيسة" في بيتها الجديد لمباركتها الزواج.
ورجوع "سكسكة" للكشك في الحارة و مشاكسة جيرانها كما كان في السابق.
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