كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة لـ دنيا سمير غانم من كواليس بدل الحدوتة 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورًا لها من كواليس مسلسلها "بدل الحدوتة 3"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت "دنيا" وهي ترتدي الباروكة الخاصة بالشخصية التي تقدمها في الجزء الثالث من المسلسل، بعد العشر الحلقات الأولى التي قدمت فيها دور بيلا والجزء الثاني شخصية لهفة.

وشارك في "بدل الحدوتة 3"، عدد من النجوم منهم أحمد رزق، سمير غانم، أحمد فلوكس ، هنا شيحة ، شيماء سيف و محمد شاهين.