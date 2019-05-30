كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 06:56 صباحاً - عبر الممثل الكويتي عبدالله بهمن عن استيائه وغضبه بسبب سوء لفظ البعض لليلة القدر نقطها “ليلة الجدر”.

وقال عبدالله بهمن في فيديو تم تداوله بشكل واسع في الساعات الماضية: “ليلة القدر اسمها ليلة القدر تقول الجدر أهفك بالجدر على راسك لهان وستوب صرنا علك بحلوق الناس”.

وقد اتهم البعض عبدالله بهمن بالمبالغة في ردة فعله حيث قال احدهم: “شوف عزيزي لا تكبر الموضوع.. الجدر وله القدر… الدياي وله الدجاج.. الجنه وله الينه.. ترا كله واحد بس المعنى واصل… الذكي عزيزي الي ما يعق نفسه في مواضيع تافهه بس علشان اكون متواجد و متداول عند الناس و الناس تقعد تسولف عني..انا اشوف انكم كبرتوا ع هالسوالف..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عبدالله بهمن غاضب بسبب سوء نطق ليلة القدر: “صرنا علك بحلوق الناس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.