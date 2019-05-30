هند صبري تكشف أسباب مشاركتها في "الممر" وأحمد عز يشكر المنتج

أعرب أبطال فيلم "الممر" عن سعادتهما البالغة للمشاركة في مثل هذا العمل الضخم، حيث قدَّم الفنان أحمد عز الشكر للمنتج هشام عبد الخالق، لأنه تحمس لإنتاج فيلم "الممر"، بخاصة أن ميزانية الفيلم كانت تكفي لإنتاج نحو ثلاثة أفلام عادية، فيما أكدت الفنانة هند صبري، أنها وافقت على المشاركة في فيلم "الممر" رغم صغر مساحة الدور، لسببين مهني وشخصي.

وأشار عز، في المؤتمر الصحافي المنعقد حاليًا لجميع أبطال الفيلم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، إلى أنه بدأ مع هند صبري منذ أكثر من عشرين سنة، ولكنهما تقابلا لثاني مرة في فيلم "الممر" ولكنها لم تتغير.

وأكدت هند صبري أنها تحمست للاشتراك في فيلم "الممر" بسبب طاقم العمل المتميز، إضافة أن كون فيلم حربي هو شئ مغري لأي ممثلة امرأة؛ وذلك لأن أفلام الحرب عادة ما تغفل دور المرأة في هذه الفترة.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحافي، أنها فخورة بالعمل مع الأساتذة الموجودين في الفيلم، لأنهم شركاء نجاح، كنت شاركت من قبل مع المخرج شريف عرفة والمنتج هشام عبدالخالق في فيلم الجزيرة، وأدين لهما بالكثير".

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وتابعت "أنا شخصيًا مقدرش أقول لأستاذ شريف لأ وأحمد عز رفيق نجاح، لم نعمل منذ فترة، ووجودي وسط كل هؤلاء الأبطال شيء مهم في مشواري"، مؤكدة أن الممثل لا يُعرض عليه تجربة كـ"الممر" كل يوم.

وقالت بشأن دور المرأة في فيلم حربي، "دائمًا ما تكون المرأة في الكواليس، لكن أستاذ شريف عرفة يرمز إلى أن المرأة أكبر ضحية في الحرب، هي التي تمسك بزمام الأمور وتربي جيل ما بعد الحرب، وهذا أكثر ما أغراني في الفيلم".

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وأشارت هند إلى أن فيلم "الممر" هو خامس فيلم يجمعها بالمخرج شريف عرفة، معربة عن سعادتها وتحمسها إلى أي فيلم يطلبها فيه شريف عرفة بسبب تأكدها أنها ستظهر بشكل مميز في أي عمل برئاسة شريف عرفة، وخاطبته مازحة "هزعل لو عملت فيلما أنا مش فيه".

وشهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، أحمد فلوكس، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق".

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