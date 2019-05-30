شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد إطلالة بن افليك فى كاليفورنيا قبل دخوله فيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الممثل الشهير بن افليك أحد أهم نجوم هوليود الاستمتاع بوقته بأكبر قدر ممكن من خلال الحصول على أكبر كم من الرفاهية بصحبة ابنه، حيث حرص مؤخراً على مشاركته بمباريات البيسبول قبل ظهوره الأخير فى كاليفورينا وتحديداً داخل مدينة سانتا مونيكا الذى التقطت له عدة صور فيها بواسطة مصورى الباباراتزي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه إلى بطولة فيلم سينمائى يسلط فيه الضوء على علاقته مع الإدمان الذى تعافى منه بصعوبة شديدة، حيث سبق وأكد من قبل فى أكثر من مناسبة عن نيته القيام بفيلم يدور موضوعه حول هذا الأمر، وهو ما حصل بالفعل مؤخراً ليستعد لخوض تلك التجربة السينمائية ودخول هذا الفيلم قريباً.

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