شاهد… سعودية تثير الجدل: “مفطرة لاسباب شرعية وين المشكلة؟”

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 05:56 صباحاً - أثارت مدونة سعودية الجدل بعد ان نشرت فيديو ظهرت فيه وهي تشرب القهوة وتعلن انها مفطرة لاسباب شرعية، حسب قولها.

وقالت المدونة السعودية انها تلقت العديد من المطالبات بمسح صورة ظهرت فيها تأكل وتشرب وتابعت “لا لن امسحها انا مفطرة لاسباب شرعية واليوم مفطرة بوكرة وبعده والذي يليه”.

واضافت “اي امرأة طبيعية تفطر برمضان لاسباب شرعية فليش نخبي ليش النفاق الاجتماعي شرع الله وشيء من الله سبحانه فليش نخبي عادي”.

وقد اثار الفيديو غضب العديد من رواد مواقع التواصل واتهموها بقلة الحياء حيث قال احدهم “اي صح شرع الله حتى الحياء شعبه من شعب الايمان!!” فيما قالت اخرى “انا آكل في غرفتي وأقفلها عشان محد يدخل علي فجأة ويشوفني ..مهما كان احترام لشعور الصايم برمضان ما نآكل قدامه

الله المستعان”.