أحمد جمال يلتقي كرارة وعدد من النجوم في حفل سحور.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حضر عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام في حفل السحور الذي أقامت شركة HONOR احتفالا بمرور عاما على تواجدها بالسوق المصري.
الحفل شهد حضور الفنان أمير كراره، نجم الحملة الدعائية لـ HONOR، بحضور هاوس ما رئيس الشركة بمصر، كما حضر الفنان شريف رمزي، والمطرب أحمد جمال، والمطربة كارمن سليمان.
وشارك في الحفل أيضا محمد عاشور، وكابتن سيد معوض، وكابتن مؤمن زكريا، والكاتب الصحفي حسين يوسف رئيس تحرير البوابة الإخبارية، والكاتبة الصحفية أمنية يحيى.
كما حضر عدد كبير من مراسلي الصحف والإعلامين وصناع ورواد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد استمتع الجميع بتناول وجبة السحور بجولة علي متن “فلوكة” بنيل المعادي.
يذكر أن أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “كلبش 3”، ويشاركه بطولته أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، سارة عادل، أشرف مصيلحى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.
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