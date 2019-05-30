ريال مدريد يقترب من توجيه ضربة قوية لليوفي في الميركاتو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من توجيه ضربة قوية في سوق الانتقالات لنظيره الإيطالي، يوفنتوس، بعدما بات على بُعد خطوة من التعاقد مع فيرلاند ميندي، ظهير ليون الفرنسي.

ويعد الظهير الأيسر الفرنسي أحد أبرز اللاعبين الذين يضعهم اليوفي ضمن قائمة خياراته في الميركاتو الصيفي.



وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن النادي الملكي بات أقرب للظفر بتوقيع ميندي هذا الصيف، ليتفوق على نادي "السيدة العجوز" في هذا السباق.

ويسعى مسؤولو نادي العاصمة الإسبانية لتلبية طلبات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يريد التعاقد مع مواطنه، بسبب مستواه المميز مع ليون طوال الموسم.

ويملك الريال أفضلية التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، بسبب العلاقة القوية التي تجمع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الإسباني، بنظيره في ليون، جان ميشيل أولاس.