حنان مطاوع تنتهي من تصوير مشاهدها في "لمس أكتاف" خلال يومين

القاهرة - لايف ستايل
أكدت النجمة حنان مطاوع أنها ستنتهي خلال يومين من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل "لمس أكتاف" الذى يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، موضحة: "ردود الأفعال فاقت توقعاتى سواء من جانب الجمهور أو النقاد أو على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا أشكر الله على ذلك لأن ما حدث شئ عظيم" .
وتجسد مطاوع شخصية تدعى "عايدة" متزوجه من حازم – فتحى عبد الوهاب - الذى يعمل فى تجارة المخدرات وتتاجر فى الموبيليا والأخشاب، وتقع مشاجرات بينها وبين صدفة - هاجر الشرنوبى - بسبب "زيدان" الذى يجسده محمد عز.
يذكر أن "لمس أكتاف" يعرض على قناة الحياة سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى. بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسى، محمد عز، خالد كمال ، وشريف دسوقى ومن إنتاج سينرجى.
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