الفنانة أروى جودة تتألق بإطلالة أنيقة في حفل سحور "روتانا"

تألقت الفنانة أروى جودة، أمس الثلاثاء، بإطلالة أنيقة، خلال حضورها حفل سحور قناة روتانا الذى أقيم فى أحد الفنادق بالقاهرة، حيث نشرت أروي على انستجرام صورًا من حفل السحور ظهرت خلالها بإطلالة مميزة حيث ارتدت "فستانًا" فوشيا أبرز جمالها، نالت إعجاب متابعيها". من ناحية أخرى شاركت الفنانة أروى جودة فى بطولة المسلسل العربى المشترك "صانع الأحلام" تأليف بشار عباس وإخراج محمد عبد العزيز. قد يهمك ايضاً: أروى جودة تخوض رمضان بعمل لبناني سوري مصري أروى جودة تكشف عن الفيلم الذي تتمنى تقديمه

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