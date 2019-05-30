أحمد عز يكشف كواليس فيلمه الجديد "الممر" ويؤكد خضوعه لتدريبات صعبة

وجه الفنان أحمد عز، بطل فيلم "الممر" الشكر للمنتج هشام عبدالخالق لتصدره إنتاج العمل، موضحًا "كان بإمكانه صناعة 3 أفلام بميزانيته لا فيلم واحد"، قائلًا في مؤتمر صحفي أقيم مساء اليوم الأربعاء في فندق كونراد في مصر: "أشكر المخرج شريف عرفة الذي يمنح قيمة لكل عمل فني يقدمه، وأعتبر التعاون معه شرف كبير"، مشيرًا إلى أن الحرب صعبة وغير آدمية، لكن إن فُرضت عليك وعن حق فعليك أن تخوضها.

وأكد عز أنه وفريق العمل خضعوا لتدريبات كثيرة ليكونوا ضباط جيش لا ممثلين يؤدون أدوار ضباط، مضيفًا "ميزة الفيلم إن الكل حابب يشارك ورغم كواليسه الصعبة، شعرنا بحزن عند انتهاء التصوير"، موضحًا أنه خضع لتدريبات بدنية وعسكرية مكثفة مع أبطال فيلم "الممر"، استجابة لرغبة المخرج شريف عرفة في تجسيده لدور ضابط بشكل حقيقي وواقعي.

ولفت عز، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عُقد للكشف عن تفاصيل الفيلم، أنه فخور بهذه التجربة السينمائية، حيث شكر المنتج هشام عبدالخالق على ميزانية الفيلم التي توازي 3 ميزانيات لأفلام كبيرة، بحسب قوله.

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شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق".

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