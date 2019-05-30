شكرا لقرائتكم خبر عن هبة عبد الحكيم: سأسعى لاستثمار نجاح شخصية "نجلاء" فى مسلس "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة هبة عبد الحكيم عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها، عن دورها فى مسلس "حكايتى" بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، والذى يعرض ضمن السباق الرمضانى الحالى، خاصة أنها ابتعدت عن الأدوار التى سبق وجسدتها، حيث قدمت شخصية شريرة وانتهازية تدعى "نجلاء" ، حيث تعد امرأة حقودة وتكن الغيرة والحقد والغل لـ"داليدا" – ياسمين صبرى .

وقالت هبة عبد الحكيم لـ ”الخليج 365”، إن ترشيحها للشخصية جاء من مخرج العمل أحمد سمير فرج، مشيرة إلى أن مخرج العمل كان يوجه الممثلين بطريقة رائعة وجذابة لكل شخص ساهم فى هذا المسلسل، موضحة أن هذا العمل يعد نقلة نوعية لها فى الدراما التليفزيونية، خاصة أنها تقدم الشخصية الشريرة لأول مرة، مشيرة إلى أنها ستسعى لاستثمار نجاح الشخصية التى قدمتها فى "حكايتى".

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وأشارت عبد الحكيم ، إلى أنها مازالت تحصد الإشادات عن الشخصية التى قدمتها، لافتى إلى أنها ستسعى فى الفترة المقبلة للتأنى فى اختيار الأدوار، خاصة أن هذه النوعية من الشخصيات تحتاج إلى مجهود كبير كى تظهر بشكل حقيقى يضيف للفنان.

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.