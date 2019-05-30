شكرا لقرائتكم خبر عن توينكل خاننا وزوجة شاروخان يقدمان New Chat Show.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد كل من الممثلة الهندية المعتزلة " توينكل خاننا "، وزوجة الممثل شاروخان " جورى خان "، على تقديم برنامج توك شو هندى بعنوان " New Chat Show "، من انتاج المخرج الهندى كاران جوهر، ومن المقرر أن توينكل خاننا وجورى خان سيكونان مذيعى البرنامج، وسوف يتناول هذا البرنامج جوانب متنوعة مثل مناقشة جميع القضايا الاجتماعية التى تخص الأسر الهندية، وحتى القضايا الفنية البوليودية التى تخص الفنانين والمشاهير ببوليود، أما الجانب الأخير سيتناول كيفية التعامل مع الأبناء المراهقين واحتوائهم عندما يقعون فى المشاكل، إلى آخره.

من المؤكد أن موعد عرض برنامج New chat show سيكون أوائل العام القادم 2020، وسوف يعرض على شاشات التليفزيون الهندى، ولكن فيما يخص بالضيوف المشاركين فى حلقات البرنامج، وإعداد الحلقات لم يصرح أحد بها حتى الآن للالتزام بالتكتم التام حتى يكون البرنامج بمثابة مفاجأة لجميع المشاهدين.

يذكر أن جورى خان هى زوجة الممثل الهندى الكبير شاروخ خان، أما توينكل خاننا هى ممثلة هندية معتزلة عرفت فى فترة التسعينات بأفلام بوليودية ناجحة مثل " Mela، Badccha، Barsaat "، ولكنها تزوجت من الممثل البوليودى المشهور آكشاى كومار ثم اعتزلت الفن نهائيأ، ليكون برنامج New Chat Show بمثابة العودة لها مرة ثانية على الشاشة، ووالديها يكونان الممثل الهندى الراحل راجيش خاننا، الممثلة البوليودية ديمبل كاباديا.