شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ودائع نقابة الموسيقيين إلى 24 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جلسة اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، التى انتهت منذ قليل، عدة قرارات خدمية، حيث قرر مجلس الإدارة ربط وديعة مالية بقيمه 4 ملايين جنيه لترتفع ودائع النقابة إلى ٢٤ مليون جنيه. كما أعلن مجلس الإدارة توجيه الشكر للفنانة نادية مصطفى رئيس لجنة الإسكان التى أنهت مشكلات مدينة الموسيقيين السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر. Advertisements وقرر مجلس الإدارة أيضا زيادة المعاشات للمرة الخامسة. بواقع ١٠% وشهدت نهاية جلسة الاجتماع قرار فتح باب الانتخابات على منصب النقيب ومجلس الإدارة اعتبارا من يوم ١ /٧ / ٢٠١٩ الموافق يوم الاثنين على أن يفتح باب الترشيحات اعتبارا من يوم ٧/ ٧/ ٢٠١٩ وحتى يوم الأربعاء ١٠/٧/٢٠١٩ وفتح باب التنازلات من السبت ١٣/٧/٢٠١٩ إلى الاثنين ١٥/٧ /٢٠١٩ وفتح باب الطعون من يوم الثلاثاء ١٦/٧/٢٠١٩ إلى الخميس ١٨/٧/٢٠١٩، وإعلان الأسماء النهائية يوم السبت الموافق ٢٠ /٧ /٢٠١٩، وإجراء الانتخابات يوم ٣٠/٧ /٢٠١٩ والإعادة إن وجدت يوم ٦/٨/٢٠١٩.

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