شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة هوس تبدأ انطلاقة الصيف الغنائية من مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة هوس لتدشين انطلاقتها الغنائية فى موسم الصيف، بأولى حفلاتها الجماهيرية بالقاهرة بعد غياب، والتى تطل خلالها على مسرح درب فى مصر القديمة، وذلك فى تمام الثامنة مساء السبت 22 يونيو. وتنشغل هوس حاليًا فى وضع لمساتها الأولية على مشروع إطلاق ألبومها الجديد، والثالث فى مسيرتها بعد مينى ألبوم "هوس" ومينى ألبوم "زى الشتا"، وبدأت بالفعل تسجيل أولى أغانيه، وتنوى الكشف عنه رسميًّا خلال موسم الصيف، وحفرت اسمها في قلوب جمهورها بأشهر أغانيها "باب الحياة" و"طال السهر"، و"ساعات". Advertisements

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