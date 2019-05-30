محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
نشرت النجمة السورية جومانا مراد، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، فيديو من داخل الحرم المكي أثناء أدائها عمرة النصف الأخير من رمضان.
وعلقت جومانا على الفيديو قائلة: "أسأل الله بحق هذا الشهر الكريم وهذه الليالي المباركه أن يعم الخير والسلام على جميع دول العالم، وأن يتقبل عمرتنا ودعائنا".
يذكر أن جومانا ظهرت أمس الأول ببرنامج "تفاعلكم" على قناة العربية، وتحدثت عن أنباء اعتزالها وتغيير ديانتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| جومانا مراد تؤدي العمرة: "الله يتقبل دعائنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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