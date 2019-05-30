أشرف زكي وروجينا وابنتيهما بملابس الإحرام .. (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشرت الفنانة روجينا، عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، صورة رفقة زوجها الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، وابنتيها بالحرم المكي، أثناء أدائهم العمرة. ظهرت الأسرة بملابس الإحرام، وعلقت روجينا على الصورة قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه". يذكر أن روجينا غابت عن موسم دراما رمضان هذا العام.

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