قبل عرضه بالصالات.. الكشف عن صور حصرية لأحدث أفلام سلمان خان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشفت اليوم الشركة المنتجة لأحدث أفلام النجم الهندي سلمان خان، عن عدد من الصور الحصرية لفيلم"بهارات"، وذلك قبل عرضه بأيام في الصالات.

ظهر في الصور سلمان خان وكاترينا كايف، التي تشاركه البطولة.

جرت عملية تصوير الفيلم العام الماضي بأبوظبي، بمشاركة فريق عمل عالمي ضم أكثر من 200 محترف، وكادر إضافي مساعد مكون من 1400 شخص، وفقًا للبيان الصحفي الذي أصدرته الشركة اليوم.

Advertisements

وذكر البيان: "استمرّت عملية التصوير 15 يومًا وتوزعت على أربعة مواقع مختلفة، شملت صحراء ليوا والوثبة والعين وشمل الموقع الأخير استخدام مجموعة من أحدث التقنيات خلال التصوير لمحاكاة أجواء وبيئة مواقع استخراج النفط خلال سبعينيات القرن الماضي. كما جرى تصوير مجموعة من المشاهد الرئيسية في الاستوديو الخارجي.

ومن المقرر إطلاق فيلم "بهارات" من إخراج علي عباس في صالات العرض في 5 يونيو 2019 أي خلال عيد الفطر ويعد الفيلم بمثابة اقتباس رسمي من الفيلم الكوري "قصيدة إلى والدي" الذي جسّد التاريخ الكوري الحديث منذ عام 1950 وحتى يومنا هذا من خلال حياة رجل عادي.​