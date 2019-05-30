بعد 9 سنوات.. أحمد فريد يكشف عن موقف لم ينساه مع خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد فريد عن أول مشهد يجمعه بالفنان خالد الصاوي، منذ 9 سنوات في مسلسل أهل كايرو، ووجه رسالة حب وتقدير للفنان خالد الصاوي، الذي ساعده أن يتقن المشهد ويقدمه بشكل جيد.

ونشر فريد صورة تجمعه بالصاوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أول ما وقفت قدام كاميرا في الدراما وأول مسلسل أشارك فيه كان قدام الفنان خالد الصاوي في مسلسل اهل كايرو، وكان عندي حلقة واحدة بس في المسلسل كله".

وتابع فريد: "بالرغم من صغر عدد المشاهد إلا أنه كان مهتم جدا جدا جدا بتفاصيل المشهد إزاي أقوله، وكل جملة تون الصوت يكون إزاي، وفضلنا نعمل بروڤات ونراجع المشاهد أكتر من مرة لحد ما أنا اطمنت".

واستطرد فريد: "اليوم ده حكى ليا عن قصة كفاحه وصبره في الشغلانة دي لحد ما جاله فيلم عبد الناصر وبعدها عمارة يعقوبيان، واللي عمل دور صعب جدا وكل النقاد اتكلمت عنه وبعدها بقى خالد الصاوي، وتمر الأيام ومن مشهد أبدأ به مشواري لحد ما وصلت للي أنا فيه دلوقتي بصبر وتعب ومجهود وتحمل ومتفائل باللي جي".

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وقال فريد: "اللي عاوز أقوله أن لما بتعمل حاجة إيجابية أو تشجع حد بكلمة عمره ما هينسهالك وهايفضل فاكرها طول حياته، زي ما أنا مانستش موقفه معايا في اليوم ده، وأن قصص النجاح ممكن تتكرر بس كواليسها وأحداثها وتفاصيلها بتختلف".

واختتم حديثه: "سمعت منه مشواره وما شوفتوش من وقت المسلسل من 2010، ولسه متقابلين النهارده يعني حوالي بعد 9 سنين، بس فاكر كل كلمة قالها ليا، وهو فاكر قالي ايه، ومش مهم الوقت يعدي بس المهم إنك تحقق نفسك في كل يوم يعدي عليك".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فريد كان مسلسل طلعت روحي، ويشارك في بطولته الفنانة إنجي وجدان، والممثل اللبناني نيقولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وإنعام سالوسة، وسيناريو وحوار ورشة كتابة، ومن إخراج رامي رزق الله.