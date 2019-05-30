إياد نصار يكشف صعوبة تقديمه دور ضابط إسرائيلي في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الفنان إياد نصار، أنه لو لم يكن بطلًا في فيلم "الممر" كان سيحرص على مشاهدته، معتبرًا نفسه محظوظًا لأنه جزء منه.

Advertisements

وعن تجسيده دور ضابط إسرائيلي، قال في مؤتمر صحفي أقيم مساء الأربعاء للإعلان عن تفاصيل "الممر": "الفيلم يتحدث عن حرب الاستنزاف وهو ما يتطلب وجود أدوار لضباط إسرائيليين، وبالتالي سيؤديها فنانين"، مضيفًا "الصعوبة بالنسبة لي في وجود قاعدة فنية تقول إن الممثل يجب أن يتعاطف مع الشخصية التي يلعبها، ولا يحكم عليها، وهو ما كان صعب تحقيقه في (الممر)، لأنني أردني من أصول فلسطينية، وبالنسبة لنا العدو الإسرائيلي سيظل عدوًا".

وتابع "بغض النظر هل هو طيب أم شرير، هو بالنسبة لي شخص يتبني عقيدة شريرة".

شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس".