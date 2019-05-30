أحمد رزق يكشف تفاصيل دوره في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

رد الفنان أحمد رزق على التساؤل الذي طرحه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن كيف يلعب دور جندي في القوات المسلحة بوزنه الزائد بفيلم "الممر"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الفيلم مساء أمس الأربعاء.

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وقال رزق "لا ألعب دور جندي في الفيلم ولكن أجسد شخصية مراسل صحفي، يذهب لتغطية حرب الاستنزاف ومعارك الجيش المصري".

وأعرب رزق عن فخره وسعادته بالعمل مع المخرج شريف عرفة، وبتواجده وسط كوكبة من النجوم.

شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد رزق".