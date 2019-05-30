"الموسيقيين" تقرر رفع المعاشات للمرة الخامسة.. وتعلن عن موعد الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت جلسة اجتماع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين التي انتهت منذ دقائق عدة قرارات.

حيث قرر مجلس الإدارة ربط وديعة مالية بقيمة أربعه ملايين جنيه لترتفع ودائع النقابة إلى ٢٤ مليون جنيه، وأعلن المجلس أن الحساب الجاري للنقابة ارتفع رصيده إلى عشرة ملايين جنيه، بخلاف الودائع والأصول الثابتة التي اشتراها المجلس خلال السنوات الأربعة المنقضية من شقق ومقار للنقابة بالفروع والمحافظات.

ووجه مجلس إدارة النقابة الشكر للفنانة نادية مصطفى رئيس لجنه الإسكان. التي أنهت مشكلات مدينة الموسيقيين السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر، وقرر المجلس سداد باقي المديونيات والتي باغت ثلاثه ملايين جنيه لصالح وزارة الاسكان.

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وقرر مجلس إدارة النقابة زيادة المعاشات للمرة الخامسة بواقع ١٠%، وشهدت نهاية جلسة الاجتماع قرار الإعلان عن فتح باب الانتخابات على منصب النقيب ومجلس الإدارة إعتبارً من يوم ١ /٧ / ٢٠١٩ الموافق يوم الاثنين على أن يفتح باب الترشيحات في 7 يوليو، ليغلق الباب في 10 يوليو.

كما تقرر فتح باب التنازلات بداية من 13 حتى 15 يوليو، بينما سيتم فتح باب الطعون بدءًا من 16 حتى 18 يوليو ، لتعلن الأسماء النهائية في 20 يوليو، وتجرى الانتخابات في 30 يوليو، ةوالإعادة إن وجدت في 8 أغسطس.