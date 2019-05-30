شريف منير: "الممر" فيلم له قيمة ويُعرف الأجيال الجديدة بحرب الاستنزاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أكد الفنان شريف منير، أنه لم ينظر لمساحة دوره في فيلم "الممر"، وتحمس للمشاركة في فيلم مهم يخرجه شريف عرفة.

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وقال في مؤتمر صحفي، أقيم مساء الأربعاء بفندق كونراد: "أخر لقاء جمعني بشريف كان في فيلم ولاد العم، وسعيد بتكرار التعاون معه، وأنه منحني دور في فيلم له قيمة، وكنت حزين بانتهاء تصوير الفيلم".

وأضاف "أحمد عز أخ وصديق وألجأ للحديث معه وقت ضيقي، وأجد منه كل الدعم"، مشيرًا إلى أن الفيلم يحكي فترة مهمة في تاريخ مصر ويجعل الأجيال الجديدة تتعرف ماذا يعني تاريخ 1967، وماذا تعني حرب الاستنزاف، التي مهدت لحرب أكتوبر".

شهد المؤتمر حضور "المخرج شريف عرفة، والشاعر أمير طعيمة"، وأبطاله "أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس".