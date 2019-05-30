شاهد.. مزاد أرض بمبلغ خيالي يرسى على محمد إمام في "هوجان"

تبدأ الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "هوجان" للفنان محمد إمام, بهروب "كرم" شقيق "نوجه" بعد سماعه حديث "لطفي الحراق" و "نوجه" عن تورط "لطفي" بمقتل "أبو زيد" أحد أقارب عائلة "الوردانية" في الصعيد.

و بعد ذلك مقابلة "هوجان" و رجل الأعمال "كمال اللباد" في مزاد لبيع الأراضي بالملايين في وجود "بهلول"

و "لطفي الحراق" و "وردة" و وقوف "هوجان" ضد كمال اللباد.

وفي الوقت نفسه يرسى مزاد بيع أرض ب 100 مليون جنية على "هوجان" بعد تغير حالة بعد رجوعه من لبنان بعد مقابلته لـ "جابور" شريك كمال اللباد القديم.

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تدور أحداث الحلقة حول مسابقة سرشة بين كمال اللباد و هوجان و لطفي الحراق على من سيفوز في الجولة الأخير, ومحاولة "لطفي الحراق" بحريق مخازن "هوجان" لكي يوجع قلبه على الأموال.

تنتهي الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "هوجان" بتساؤلات "كمال اللباد" من أين جاء "هوجان" بكل هذه الاموال.

وفي الوقت نفسه "هوجان" يزرع "منه" زوجة لطفي الثانية في بيته لكي تنقل له جميع تنقلات "لطفي الحراق".