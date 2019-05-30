فيديو.. صدمة محمود البزاوي بعد وفاة نجله في "أبو جبل"

تدور أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان, بالقبض على "سعد" أثناء توقيع عقد الشراكة مع "وجيه", ويتلقى بعدها "وجيه" خير وفاة إبنه فيدخل في حالة صدمة,ويتوجه للموقع ويجد ابنه ملقي على الأرض وبعدها يتجه لدفنه.
ومن ناحية أخرى إعتراف "مانجا" لأبو مينا بأن فتاة تدعى فتلة هي من طلبت
وتنتهي الحلقة بتلقي "حسن" مكالمة من "شادي" ببيانات تخص الفتاة التي ذكر "مانجا" إسمها.
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