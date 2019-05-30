خيانة ريهام عبد الغفور لزوجها في " زي الشمس"

تبدأ الحلقة ٢٤ من مسلسل زي الشمس، بكشف سر خطير عن فريدة سيغير مجرى أحداث قضية قتلها تمامًا، وهو أن ابنها الصغير يوسف والده ليس عمر، فهو ابن رجل اخر، وجميع الشكوك سوف تصب عليه، ولكن لا يعرف من هو حتى الآن.

تخبر نور والدتها بسر فريدة، ولم تصدق الأم ما تسمعه عن ابنتها الكبرى، وتخبر عمر أيضًا بتلك الحقيقة، وينهار عمر ويطلب

منها عدم إخبار النيابة بذلك فلا يريد أن يدخل أولاده في تلك المواضيع، حتى لا تضيع سمعتهم وسط المجتمع وزملائهم، ولا يريد أيضًا أن يخسر يوسف فهو ما زال يعتبره ابنه.

تحاول معرفة من هو والد يوسف الحقيقي، لأنها معتقدة أنه له يد في مقتلها وليس عمر، تذهب نور لطبيب فريدة النفسي، وتخبره

عن الأحداث الجديدة في قضية مقتلها، ويخبرها أنه لا يعلم شئ عن موضوع والد يوسف الحقيقي، ولكن فريدة روت له من قبل أنها قامت بعمل غلطة كبيرة من المستحيل تصليحها، ولا تقدر أن تحكيها لأحد لبشاعتها، ويخمن أنها كانت تقصد موضوع خيانة عمر وعلاقتها برجل آخر.

تنتهي الحلقة بذهاب نور الى المحامي " جمال سليمان" وتحكي له ما حدث، وتستشيره بكشف حقيقة والد يوسف أمام المحكمة، ولكنه يرفض خاصة وأنها لا يوجد معها دليل، وسوف تشهر بسمعة أختها وأولادها دون جدوى.