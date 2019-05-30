لطيفة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلاد شقيقتها منيرة في أجواء عائلية، إلا أنها كانت حريصة على مشاركة الفانز بمقطع فيديو من الحفل.

لطيفة نشرت فيديو طريف يجمعها بشقيقتها، ظهرت فيه الأخيرة تحمل باقة ورد حمراء أنيقة، بينما حملت الفنانة التونسية البالونات، وكتبت معلقة عليه: «ياربب يخليكى ليا يااغلى واحن واطيب اخت ربنا يحافظلى عليكى يارب ويحميكى ويسعدك على قد مابتسعدى كل الى حواليكى وأولهم انا يا منورتى الغاليه».

متابعو وفانز لطيفة تفاعلوا مع الفيديو بتعليقات هنأوا فيها شقيقتها بعيد ميلادها متمنيين لها السعادة والتوفيق بحياتها، كما دعوا للشقيقتين بدوام المحبة بينهما.

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يُذكر أن لطيفة كانت قد طرحت أغنية جديدة مؤخراً بعنوان «فتنة الإرهاب»، وهي قصيدة من كلمات، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهى أغنية تعبر عن أوجاع الأمة العربية والإنسانية بشكل عام من الإرهاب حول العالم.

من ناحية أخرى، تضع لطيفة حالياً اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد «شاغلني»، والذي يضم 10 أغاني، ومن المنتظر طرحه خلال الموسم الصيفي المقبل.