هبة نور ساحرة بقفطان ملكي في سحور مع الأصدقاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

دعت الفنانة السورية هبة نور مجموعة من أصدقائها في مختلف المجالات الفنية والإعلامية والاجتماعية على السحور في أحد مطاعم دبي.

هبة شاركت الفانز بصور من أجواء السحور، وكان لافتاً وجود الفنان السوري قيس شيخ نجيب، والإعلامي ربيع هنيدي، طبيب الأسنان مجد ناجي وزوجته، وغيرهم من الأصدقاء الذين وصفتهم الفنانة بقمة في الرقي بتعليق كتبت فيه: «سحور أمس مع أصدقاء بقمة الإبداع والرقي انشالله دايماً منجتمع على المحبة».

Advertisements

وعلى هامش السحور، خضعت هبة لجلسة تصوير استعراضية لإطلالتها، حيث اختارت لسهرتها قفطان أزرق ذو تطريزات ذهبية براقة، مسدلة شعرها بشكل زادها سحراً وجاذبية، وهي الطلّة التي لاقت اعجاب محبيها.

يُذكر أن هبة نور عادت للشاشة مرة أخرى بعد طول غياب، زاد عن 5 سنوات، حتى أن شائعات كثيرة انتشرت حول زواجها واعتزالها الفن، إلا أن الممثلة السورية قررت العودة بقوة خلال الموسم الرمضاني الحالي بمشاركتها في بطولة مسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، صفاء سلطان، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.