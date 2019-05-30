لوسي تتألق بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية لوسي أن تختار لها لوك جديد، وأن تكسر نمطيتها المعتادة.

لوسي شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» في صور جديدة لها، حيث قررت أن تغير لون شعرها البني للأشقر الفاتح، كما قامت بقصه.

الفنانة المصرية قالت عبر حسابها الخاص إنها كانت في الإسكندرية، حيث قامت بزيارة كوافير هناك للمرة الأولى وفرحت بالمكان جدا، ونصحت الفانز بزيارته.

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جمهور لوسي عبر عن إعجابه الشديد بطلتها، وأحب اللوك الذي ظهرت به، وأمطرها الفانز بعدد من التعليقات التي تغزلت فيها.

لوسي كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «البيت الكبير»، والذي قدمت الجزء الأول والثاني منه، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية، وحاز على إعجاب الجمهور.

لوسي قدمت خلال المسلسل شخصية «كريمة» المرأة الصعيدية التي تحيط بناتها برعايتها، ولا تفرط في حقها، وتحاول ان تصل إليه بشتى الطرق، وقالت إنها وجدت صعوبات كبيرة في تقديم الشخصية، وتعرضت للإصابة في ركبتها.

مسلسل «البيت الكبير 2»، بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، هادي الجيار، داليا مصطفى، طارق صبري، ومن إخراج محمد النقلي.