عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعترفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بمعاناتها من عقدة نفسية لازمتها منذ تخرجها من الجامعة، بسبب تعليق من أحد أساتذتها على شكلها بطريقة اثارت انزاعجها.
عقدة كارول هي «الحنك» العريض، حيث كشفت الفنانة كواليس هذه العقدة قائلة: «أول ما تخرجت من الجامعة، قالي لي أستاذ السيناريو، كارول انتي حدا موهوب بالتمثيل، بس عندك مشكلة، حنكك كتير عريض»، وفي الوقت الذي كان يقصد الأستاذ مدح تلميذته، تسبب تعليقه في تكوين عقدة نفسية لكارول من شكلها.
كارول أكدتخلال حلولها ضيفة على برنامج «حلوة رمضان» أنها فكرت في اجراء عملية تجميل لتصغير الحنك، نصحها الكثيرون بعدم إجرائها، كون تغيير شكل الحنك يحتاج لعملية جراحية دقيقة وصعبة.
يُذكر أن كارول سماحة كانت قد اطلقت مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «نعم.. أنا المطلقة» من كلمات علي المولى، ألحان وتوزيع ميشال فاضل وميكس إدوارد مونييه.
من ناحية أخرى، شاركت كارول سماحة في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 الأخيرة، بصفتها وجه إعلاني لماركة Chopard للمجوهرات، حيث تألقت على السجادة الحمراء بطلّة شديدة الأناقة، خطفت بها الأنظار.
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