تطورات الحالة الصحية للفنان محمد نجم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة المصري محمد نجم، بعد نقله للمستشفى.

وقال في تصريحات صحفية، محمد نجم، مازالت حالته حرجة ويرقد بغرفة العناية المركزة بالمستشفى، ولم يقرر الأطباء بعد نقله لغرفة عادية، مؤكدًا أنه يتلقى عناية طبية فائقة من الأطباء ولكنه لم يفق من غيبوبته بعد.

وأضاف: “حالته الصحية حرجة، والدكاترة ما قالوش حاجة تطمنا، أنا بزوره كل يوم لكن مفيش أي تطور من يوم ما دخل العناية المركزة”.

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وكان الفنان محمد نجم، قد تعرض، منذ أيام، لجلطة دماغية استدعت نقله لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة الدقي.

وكان نجل محمد نجم، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، والتي يعمل الأطباء على إذابتها وطالب جمهوره بالدعاء له، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.