شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل وتصريحات أبطال فيلم "الممر" فى المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد صناع فيلم الممر مؤتمرا صحفيا لصناع العمل، وشهد المؤتمر حضور أبطال الفيلم ومنهم أحمد عز وأحمد رزق وهند صبرى وشريف منير ومحمد فراج وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسنى ومحمد الشرنوبى وأمير صلاح الدين ومحمد جمعة والشاعر أمير طعيمة والمخرج شريف عرفة.

من جانبه قال المنتج هشام عبد الخالق أن الفيلم بالنسبة له كان حلم وانه منذ عام 2016 تحدث مع شريف عرفة مخرج الفيلم وكان لديه تصور وهو صاحب الفكرة وعرضنا الأمر على الشئون المعنوية وقاموا بإمدادنا بكل الإمكانيات وشجعونا على دخول الفيلم.

وأضاف عبد الخالق أن تخطت ميزانيته اطار الميزانيات المحسوبة لظروف العمل ولكبر فريق العمل موضحا أن ضيوف شرف الفيلم لم يحصلوا على اموال ومنهم هند صبرى وشريف منير، والعمل يعتبر أول فيلم ميزانية الأجور لم تتعد المسموح بها والباقى تم صرفه على إنتاج الفيلم.

من جانبه وجه أحمد عز الشكر لفريق عمل فيلم "الممر" وخاصة المنتج عشان عبد الخالق نظرا لقيامه بالمغامرة وإنتاج فيلم بهذه الميزانية الضخمة.

وأضاف "عز" خلال المؤتمر الصحفى أنه سعيد بالعمل مع المخرج شريف عرفة، وأنه طلب من فريق عمل أن يكونوا ضباطا وليس تمثيل وذهبوا للتدريبات على أعلى مستوى مع جميع فريق العمل.

وتابع عز، أنه سعيد بالعمل مع الفنانة هند صبرى وخاصة أن بدايتهم سويا وانها فنانة شاطرة وشغلها دائما بيتكلم عليها، وحرص على توجيه الشكر لها.

أما المخرج شريف عرفة فقال أن العمل ليس فيلم حربى وإنما فيلم يتناول فترة صعبة مرت على مصر مؤكدا أن الشئون المعنوية والقوات المسلحة دعمت الفيلم بشكل كبير دون ندخل فيما سنقدمه.

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فيما قال شريف منير ضيف شرف الفيلم انه وافق على الفيلم دون تفكير لأنه وجد أنه لا يستطيع أن يتأخر على فيلم بهذه القيمة ولمنتج ومخرج لهم تاريخ كبير.

بينما قال أحمد رزق إنه لا يجسد دور جندى أو فرد من القوات المسلحة وإنما ظهر كمراسل صحفى يخدم بلده ويتكاتف من أجل الوطن.

أما الفنان إياد نصار فقال إنه محظوظ لوجوده فى الفيلم وأنه يجسد دور إسرائيلى وأن الأمر كان صعبا عليه لأنه يجب أن يحب الشخصية التى يقدمها رغم أن أصوله فلسطينية ومؤمن بالقضية الفلسطينية لكنه مضطر أن يتعامل مع الشخصية ويقدمها بشكل جيد.

فيما قال محمد فراج إنه يشعر بالفخر لوجوده فى فيلم الممر لأنه تجربة مهمة وخطوة كبيرة فى رصيدى، مشيرا إلى أن العمل مع شريف عرفة كان تحدى وحلم منذ صغرى موجهه الشكر للمنتج هشام عبد الخالق لتقديمه الفيلم وانه يشعر بأنه يقدم فيلم قومى وعوضنى عن عدم دخولى الجيش وتعلمت الكثير عن تلك الفترة وكان يجب أن يكون هناك تجربة بهذا الشكل فى تاريخ السينما موضحا انه بذل مجهود كبير اثناء التصوير فى الصحراء ووحشنى تصوير الفيلم رغم انها كانت ايام صعبة مشيرا إلى أنه محظوظ بوجوده فى الفيلم.

فيما أوضح أحمد فلوكس أنه حاول أن يقدم الدور بتوجيهات المخرج شريف عرفة متمنيا أن يكون استطاع تقديم الدور كما كان يحلم به المخرج خاصة وأنه دور صعب.

ومن جانبه اوضح محمد الشرنوبى أن التجربة كان مهمة جدا لان صناع الفيلم من اهم صناع السينما فى الوطن العربى ووجودى بالفيلم شرف كبير اضافة إلى أن الفيلم مختلف وله طبيعة خاصة.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يٌشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم احمد عز وأحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركى لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.