هنا الزاهد: أحمد فهمي يستغل نومي للقيام بهذه المصيبة

رنا صلاح الدين - القاهرة Gololy

عبرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن صدمتها الكبيرة من تعليقات خطيبها الفنان أحمد فهمي، على متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في تصريحات صحفية: “أنا شجعته على الإهتمام بإنستجرام ولكني لم أتوقع منه أن يتعامل مع التعليقات المستفزة أو الغريبة بهذا الشكل، وهو يستغل فترة نومي لكي يتشاجر مع أي شخص يكتب لي تعليق به هجوم عليه أو عليَ وعندما استيقظ افاجأ بما فعله وأحاول حذف كل ما كتبه”.

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وأضافت: “هناك من يحاول ويصر على إستفزاز أحمد في الفترة الأخيرة ولكنه لا يعرف التجاهل ويختار ردود غير متوقعة”.

وعن مشاركتها لأحمد فهمي، في مسلسل “الواد سيد الشحات”، والمعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي، قالت، إن مشاركتها جاءت بسبب إعجابها بالسيناريو، وليس لكون خطيبها هو بطل العمل، ولكنها أيضاً سعيدة بالعمل معه.

مسلسل “الواد سيد الشحات”، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ويجمع أحمد فهمي وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد عبدالرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الحلقات.