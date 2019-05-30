حلا شيحة تخرج عن صمتها وترد على منتقديها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة Gololy

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن صمتها وردت على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب دورها في مسلسل “زلزال”، والذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

ونشرت حلا، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون”.

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وكانت حلا شيحة، قد تعرضت لانتقادات حادة من قبل بعض جمهوره والذين وصفوا أدائها في المسلسل بالضعيف لأنهم كانوا ينتظرون تمثيل أقوى خاصة أنها عادت للتمثيل بعد غياب دام لأكثر من 13 سنة.

وكانت الفنانة داليا مصطفى، قد دافعت عن حلا شيحة مؤخرًا بعد الانتقادات التي تعرضت لها مؤكدة أن مايحدث لها طبيعيًا بسبب طول فترة غيابها عن عالم الفن.

مسلسل “زلزال” بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبدالغني، هنادي مهنا، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

ويعد العمل هو الأول لحلا شيحة، بعد تراجعها عن قرار اعتزال الفن بعد غياب دام لأكثر من 13 عامًا عن أخر مشاركة لها.