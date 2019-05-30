حسام حبيب يكشف أسرار جديدة عن زواجه من شيرين عبدالوهاب وعلاقته بطليقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اكد المطرب المصري حسام حبيب أن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب تزداد عمقا كل يوم، حيث يكتشف فيها صفات جديدة تجعله يحبها أكثر.

حسام قال إن شيرين كانت صديقته لأعوام قبل زواجهما، واقترب منها أكثر في الخمس سنوات الماضية، حتى وقع في حبها، وقرر أن يقترح عليها قصة زواجهما.

المطرب الشاب قال إن شيرين بها العديد من الصفات الجيدة التي يحبها، وأهمها أنها ترفض أي اقتراح لا تقتنع به مهما كانت المغريات التي أمامها مادية أو معنوية، فلا يستطيع أي شخص أن يغير رأيها.

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حسام قال إن هناك العديد من الصفات التي تجمعهما، لافتا إلى أن شيرين لا تحب الشهرة رغم أنها من أكثر الفنانات شهرة في جيلها، ولكنها تفضل أن تكون على راحتها وتعيش ببساطة.

المطرب الشاب أشار إلى أن هناك الكثير من الناس يرون أن شيرين كثيرة عليه، وأن انفصالهما أمر محتمل جدا، مؤكدا أنه سعيد أن زوجته أكثر نجاحا منه وشهرة، ويفخر لأنها أعلى منه، ولا يلتفت للانتقادات التي توجه إليه.

حسام حبيب أكد أن علاقته بالملحن محمد مصطفى، طليق شيرين عبدالوهاب ووالد ابنتيها جيدة جدا، ولا يوجد أي خلافات بينهما.

زوج شيرين اعترف أن والدة زوجته رفضته عندما تقدم إليها ليطلب الزواج من شيرين، وقالت له: «يلا يا ابني هو احنا هنعيل»، معتبرا أن زواجه من شيرين عبدالوهاب أهم محطة في حياته.

حسام حبيب قال أيضا خلال برنامج «عايشة شو» أن الوسط الفني يحتاج قناع للعمل به، وأنه خجول جدا.