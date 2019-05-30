صور من طفولة ومراهقة عباس أبو الحسن.. هل تغير شكله؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان المصري عباس أبو الحسن جمهوره في صور نادرة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
عباس نشر صور له من طفولته ومراهقته عبر حسابه الخاص، وعلق على صورة الطفولة وكتب: «يا حضرات السادة أستحلفكم أن تنظروا إلى هذا الوجه البرئ ماذا فعلت به الأيام.
ثم نشر الفنان صورة أخرى له في سن المراهقة، وهو يرتدي قميص شكله غريب، وسخر الجمهور من شكله وكان من بين التعليقات: «مفيش عذر انك تلبس قميص زي دا، شكلك صعب، ايه القميص دا».
الفنان المصري تلقى تعليقات أيضا من أصدقائه الفنانين ومن بينهم الفنان حسن الرداد الذي علق وكتب: «قمر»، وكذلك الفنانة منى زكي التي وضعت له تعبير وجه يضحك.
عباس أبو الحسن فنان مصري من أبرز أعماله دور زعيم العصابة في فيلم «مافيا» مع أحمد السقا ومنى زكي، ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر بعد ذلك، ودخل مجل التأليف وكان أول سيناريو له فيلم «إبراهيم الأبيض» مع المخرج مروان حامد، وقدم الفيلم الفنان أحمد السقا.
عباس أبوالحسن من أهم أعماله: «أبو عمر المصري، أرض جو، الكنز، الأصليين، ريح المدام».
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