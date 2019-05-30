حلا شيحة تعود للسينما بفيلم مهرجانات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت الفنانة المصرية حلا شيحة من تصوير فيلم إماراتي جديد ، ينتمى إلى نوعية الافلام التسجيلية ، حيث كانت لديها الرغبة فى خوض تجربة المشاركة فى تلك النوعية من الأعمال.

الفنانة المصرية أضافت فى تصريحات خاصة ، أن العمل يرصد حياة أحد الشعراء العرب ، مؤكدة ان العمل ليس تجاريًا ، ولكنه سوف يشارك فى بعض المهرجانات الفنية ، إذ أنه يعتمد على توصيل عدد من المشاعر الإنسانية التى لا يتم إيصالها للجمهور عن طريق الحوار فقط .

وتشارك حلا فى الماراثون الرمضانى الحالى بمسلسل ” زلزال ” ،والذى يقوم ببطولته محمد رمضان إضافة إلى ماجد المصرى ومنى عبد الغنى.

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وعلى جانب أخر، شاركت الفنانة المصرية، متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع «إنستجرام»، بصورة من كواليس حلقة «رامز في الشلال»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويتم تصويره بإندونيسيا.

حلا شيحة، علقت على الصورة قائلة: «مغامرة مجنونة مع رامز»، وذلك في إشارة على حلقتها التي عرضت أمس الأربعاء 22 مايو.

ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا” من بين الأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعدما يظن أنه قد نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.