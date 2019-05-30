أمينة تطلق «اخلع» مع أمير يزبك.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة والفنانة المصرية أمينة، كليبها الجديد، والذي يجمل اسم “اخلع” والذي تقدمه مع المطرب أمير يزبك باللهجة اللبنانية، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بعد انتهاء عمليات المونتاج والتجهيز التي تمت خلال شهر تقريبا قبل عرضه.

الفنانة المصرية أعربت عن سعادتها بخروج هذا العمل إلى النور، بعد عامين وأكثر، قائلة: منذ عامين تقابلت مع أمير في بيروت أثناء استضافتي في أحد البرامج التليفزيونية وبدأت الاتصالات بيننا بأن يجمعنا مشروع غنائي.

وأضافت أمينة : ظلت رحلة البحث مستمرة حول موضوع المشروع وشكله، حتى قدم لنا ايلي حنا كلمات أغنية “اخلع” والتي اعجبتنا وقمنا بتسجيلها منذ 6 أشهر، حيث سافرت إلى بيروت وانتهينا من تصويرها بعد أن قام أحمد بركات بتلحينها ووزعها ماجد طاهر وقام بعمل الايقاعات الخاصة بها طوني عنقة وتم تسجيلها في ستوديو إيلي سابا، وتم تصويرها مع المخرج إدوار بشعلاني.

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وتابعت أمينة: سعدت بهذه التجربة خاصة وإنها المرة الثانية التي أغني فيها باللهجة اللبنانية بعد أن قدمت كليب “بلدنا” مع هشام الحاج منذ فترة وحصلت بسببه علي جائزة الموريكس دور كأحسن أغنية عربية.

وعلى جانب أخر، تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التي ستعد مفاجأة لجمهورها والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد النجاح الذي حققه البومها الجديد “اللي راحوا” ويضم 10 أغنيات منهم “سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، صاحبتي، وتعاونت فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء ومنهم محمد رحيم، محمد يحيي، مدين، ملاك عادل وغيرهم.