متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو يوثّق لحظات الإفطار في رمضان مع الملك عبدالله الثاني، وأبنائهما الأمراء، في أجواء عائلية عفويةٍ مميزة وبمنتهى البساطة يوم الجمعة الماضي.
ومنذ نشر الفيديو، تصدّر طبق ورق العنب أو "الدوالي" الموجود على السفرة الرمضانية، منصّات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا السؤال الذي سألته جلالتها لأبنائها وهي تضع أمامهم طبقًا من ورق العنب، وجاء سؤالها "كيف الورء؟"، حيثُ نشر الأردنيون بكثافة الفيديو مرفقًا مع السؤال.
ويبدو أن الملكة اختارت أن تُداعب الحضور خلال مأدبة إفطارٍ حضرتها في مدينة الطفيلة أمس، وتذكرهم بذلك السؤال الذي اجتاح وسائل التواصل، فأمسكت المايكرفون وسط الحضور، وهي ترتدي عباءةً بدوية، وضعها على أكتافها أحد المواطنين، وقالت للحاضرين أن لديها سؤال تتوقع أنه موجودٌ في ذهن جميع الموجودين وهو: "كيف الورء؟"، ليضج الحضور بعدها بالضحك والتصفيق.
الملكة كانت قد أشارت في حديثها إلى أنها أحضرت "طنجرتين" من ورق العنب للحضور معها من عمان وتريد رأيهم بطعمها ونكهتها، وأعادت السؤال مرتين بطريقةٍ مُحبّبة أظهرت فيها بأنها ترد على الدعابة الشعبية التي أطلقها الأردنيون بمثلها.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا تجلبُ طبقًا من ورق العنب خلال مأدبة إفطار وتسألُ الحضور "كيف الورء"؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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