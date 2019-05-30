شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة طوارئ لياسمين عبد العزيز على الصحراوى بـ"لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة ياسمين عبد العزيز 24 ساعة كاملة من مسلسلها "لآخر نفس"، الذى يعرض حاليا على شاشة "الحياة" فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تصور عدة مشاهد أخيرة داخل إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتجمع المشاهد كل من أحمد صلاح حسنى وأحمد العوضى وآخرين.

وفى سياق متصل، يتبقى يوم واحد فقط وتنتهى أسرة المسلسل من التصوير نهائياً، وذلك بعدما استغرق تحضير وتصوير المسلسل 4 أشهر متواصلة.

مسلسل "لآخر نفس" يعرض على شاشة قناة "الحياة"، فى تمام الساعة الثامنة مساء، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.