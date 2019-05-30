شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يعود بالموسم الثاني بمسرحية "كلها غلط" فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أشرف عبدالباقي مجددا لإفتتاح الموسم الثاني لفرقته الجديدة والتي تقدم "مسرحية كلها غلط جريما في المعادي" ، وذلك بداية من أولى أيام عيد الفطر المبارك بمسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة.

كان عبدالباقي وفرقته الجديدة افتتحوا الموسم الأول بداية من شهر نوفمبر الماضي، محققين نجاحا جماهيرياً كبيرا بمسرح الريحاني بالقاهرة، مما انهالت عليهم العروض الخاصة بالمحافظات، وقاموا بتقديم العروض في كل من محافظات بورسعيد والمنيا وأسيوط، ومن بعدها اختتم الموسم الأول قبيل شهر رمضان المبارك.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.

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