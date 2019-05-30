شكرا لقرائتكم خبر عن ابن أصول الحلقة 24.. "قد جراحى" أغنية حمادة هلال بعد مؤامرة والده وإخوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 24 من مسلسل "ابن أصول" العديد من التطورات على صعيد أحداث المسلسل، حيث يمر المسلسل بنقلة كبيرة فى أحداثه بالنسبة للبطل هشام الذى يلعب دوره حمادة هلال بعدما تعرض الحلقة الماضية لصدمة كبيرة بسبب استيلاء اخوته ووالده على أملاكه ليدخل المستشفى بعدها.

الحلقة شهدت أيضاً عزم هشام بعد خروجه من المستشفى على العودة مجدداً لما كان فيه من خلال معرفة الكيفية التي استطاعوا بها اخوته فعل ذلك، وبالفعل يعلم ما فعله خميس "احمد كرارة" حينما انتحل شخصيته وساهم فى تلك المؤامرة ليذهب له على الفور ويواجهه فى نهاية الحلقة قبل أن يهرب منه.

كما شهدت الحلقة تقديم حمادة هلال لأغنية جديدة باسم "قد جراحى" عبر فيها عن المأساة التي يمر بها ومعاناته من ظلم أخوته وأبوه الذين تآمروا عليه.

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مسلسل "ابن اصول" من بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين ومحمد نجاتى، احمد حلاوة، ايتن عامر، رانيا منصور، حمزة العيلى، تأليف احمد ابو زيد، وإخراج محمد بكير.