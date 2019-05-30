شكرا لقرائتكم خبر عن "روح الطوارق".. فرقة تيناروين تغنى فى مهرجان الصويرة للجناوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة تيناروين العالمية، لإطراب جمهور الموسيقى الصحراوية في المغرب بأولى حفلاها الغنائية بعد غياب، بمشاركتها الخاصة فى فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الصويرة، عبر حفل كبير تطل خلاله على مسرح موالي حسن فى قلب مدينة الصويرة المغربية، وذلك فى تمام العاشرة والنصف مساء الجمعة 22 يونيو.

وتسدل تيناروين الستار على فعاليات اليوم الثانى وقبل الأخير من مهرجان الصويرة، أقدم وأكبر المهرجانات الموسيقية المختصة بموسيقى الجناوة فى العالم العربى، والذى يعود هذا العام بنسخته الثانية والعشرين، محتضنًا أكثر من أربعين عرضًا موسيقيًا على مدار ثلاثة أيام متتالية، ويعد هو الحدث الأبرز الذى تعتمد عليه مدينة الصويرة فى الترويج للسياحة، حيث يحج إليها الملايين كل عام لحضور كرنفال الجناوة الأبرز عربيًا وأفريقيًا.

Advertisements

وتعتبر تيناروين رائدة موسيقى البلوز الأفريقي وسحر موسيقى الطوارق ومراسيلها للعالم، واستوحت اسمها من معناه باللغة الأمازيغية "الصحاري"، حيث انطلقت بداياتها من قلب الصحراء في شمالي مالي والنيجر، وتعد من أعرق التجارب الموسيقية العربية حتى الآن، إذ بدأت مشوارها من التسعينات، ووصلت إلى أعلى مصاف العالمية بحصولها على جائزة الجرامي العالمية بألبوم "تاسيلي" منذ 8 سنوات.